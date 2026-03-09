Après une entrée en lice plutôt maitrisée malgré un set perdu, Novak Djokovic a beaucoup plus souffert ce lundi, au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.
Opposé à l’Américain et 72e mondial, Aleksandar Kovacevic, le Serbe a une nouvelle eu besoin de trois manches pour s’imposer, avec notamment un énorme trou d’air dans la deuxième : 6–4, 1–6, 6–4, après 2h de jeu.
Toujours aussi classe, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a tenu à rendre un bel hommage à son adversaire lors de l’interview d’après match sur le court.
« Alex a livré une magnifique performance. On se connaît très bien parce qu’on parle la même langue, son père est Serbe, on entretient une très belle relation. J’ai toujours su que c’était l’un des joueurs les plus talentueux du circuit, avec son revers à une main. C’est de plus en plus rare de voir des joueurs avec ce coup. Il a fait un super tournoi. Je savais qu’il servait bien aujourd’hui (lundi), cela allait être très compliqué. Il a très bien servi, à part peut‐être un jeu dans le premier set et sur le dernier jeu du match. C’était vraiment serré mais il m’a mis dans une position pour conclure, et j’en suis heureux », a déclaré Djokovic qui sera opposé à Cerundolo ou Draper pour une place en quarts de finale.
Publié le lundi 9 mars 2026 à 21:46