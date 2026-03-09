Après une entrée en lice plutôt maitrisée malgré un set perdu, Novak Djokovic a beau­coup plus souf­fert ce lundi, au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Opposé à l’Américain et 72e mondial, Aleksandar Kovacevic, le Serbe a une nouvelle eu besoin de trois manches pour s’im­poser, avec notam­ment un énorme trou d’air dans la deuxième : 6–4, 1–6, 6–4, après 2h de jeu.

Toujours aussi classe, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a tenu à rendre un bel hommage à son adver­saire lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Alex a livré une magni­fique perfor­mance. On se connaît très bien parce qu’on parle la même langue, son père est Serbe, on entre­tient une très belle rela­tion. J’ai toujours su que c’était l’un des joueurs les plus talen­tueux du circuit, avec son revers à une main. C’est de plus en plus rare de voir des joueurs avec ce coup. Il a fait un super tournoi. Je savais qu’il servait bien aujourd’hui (lundi), cela allait être très compliqué. Il a très bien servi, à part peut‐être un jeu dans le premier set et sur le dernier jeu du match. C’était vrai­ment serré mais il m’a mis dans une posi­tion pour conclure, et j’en suis heureux », a déclaré Djokovic qui sera opposé à Cerundolo ou Draper pour une place en quarts de finale.