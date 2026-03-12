S’il n’a plus atteint les quarts de finale du Masters d’Indian Wells depuis son dernier titre sur place, en 2016, Novak Djokovic est tombé les armes à la fin en huitièmes de finale face au tenant du titre, Jack Draper.

Les deux hommes se sont rendus coup pour coup pendant plus de deux heures et trente minutes de jeu, dans un combat dont Draper est fina­le­ment ressorti vain­queur : 4–6, 6–4, 7–6(5).

Revenu en février de sa bles­sure au bras gauche, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant six mois, le Britannique frappe son premier gros coup depuis son retour. Débreaké au pire des moments, à 5–4 dans le troi­sième set, il est resté solide menta­le­ment pour conclure le match quelques minutes plus tard dans le jeu décisif.

Take a bow, Jack Draper ! 🔊



The defen­ding champ takes out Djokovic 4–6 6–4 7–6 in an instant classic !#TennisParadise pic.twitter.com/iGIzO3NnPs — Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2026

Aujourd’hui 14e mondial, Jack Draper va tenter de défendre quelques points en plus face à Daniil Medvedev en quarts de finale. Et ce ne sera pas une mince affaire au vu de la forme actuelle du joueur russe, invaincu depuis sept matchs sans concéder le moindre set.