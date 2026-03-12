S’il n’a plus atteint les quarts de finale du Masters d’Indian Wells depuis son dernier titre sur place, en 2016, Novak Djokovic est tombé les armes à la fin en huitièmes de finale face au tenant du titre, Jack Draper.
Les deux hommes se sont rendus coup pour coup pendant plus de deux heures et trente minutes de jeu, dans un combat dont Draper est finalement ressorti vainqueur : 4–6, 6–4, 7–6(5).
Revenu en février de sa blessure au bras gauche, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant six mois, le Britannique frappe son premier gros coup depuis son retour. Débreaké au pire des moments, à 5–4 dans le troisième set, il est resté solide mentalement pour conclure le match quelques minutes plus tard dans le jeu décisif.
Take a bow, Jack Draper ! 🔊— Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2026
The defending champ takes out Djokovic 4–6 6–4 7–6 in an instant classic !#TennisParadise pic.twitter.com/iGIzO3NnPs
Aujourd’hui 14e mondial, Jack Draper va tenter de défendre quelques points en plus face à Daniil Medvedev en quarts de finale. Et ce ne sera pas une mince affaire au vu de la forme actuelle du joueur russe, invaincu depuis sept matchs sans concéder le moindre set.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 07:46