Djokovic battu au bout du suspens par le tenant du titre

Baptiste Mulatier
S’il n’a plus atteint les quarts de finale du Masters d’Indian Wells depuis son dernier titre sur place, en 2016, Novak Djokovic est tombé les armes à la fin en huitièmes de finale face au tenant du titre, Jack Draper. 

Les deux hommes se sont rendus coup pour coup pendant plus de deux heures et trente minutes de jeu, dans un combat dont Draper est fina­le­ment ressorti vain­queur : 4–6, 6–4, 7–6(5).

Revenu en février de sa bles­sure au bras gauche, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant six mois, le Britannique frappe son premier gros coup depuis son retour. Débreaké au pire des moments, à 5–4 dans le troi­sième set, il est resté solide menta­le­ment pour conclure le match quelques minutes plus tard dans le jeu décisif. 

Aujourd’hui 14e mondial, Jack Draper va tenter de défendre quelques points en plus face à Daniil Medvedev en quarts de finale. Et ce ne sera pas une mince affaire au vu de la forme actuelle du joueur russe, invaincu depuis sept matchs sans concéder le moindre set. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 07:46

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

