Forcément déçu à l’issue de cette défaite au premier tour, le Serbe ne s’est pas cherché d’ex­cuses. Il se dit d’ailleurs prêt à conti­nuer à cher­cher des solu­tions et sera donc bien présent au Masters1000 de Miami.

Novak Djokovic press confe­rence



“Credit to my opponent, no excuses for poor perfor­mance’



We believe in you KING ❤️ pic.twitter.com/hPiP0i38yl