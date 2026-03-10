Comme face à Kamil Majchrzak lors de son entrée en lice, Novak Djokovic a eu besoin de trois sets pour s’imposer face à Aleksandar Kovacevic (72e mondial) au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells : 6–4, 1–6, 6–4, en un peu plus de 2h de jeu.
En conférence de presse, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a insisté sur la qualité de service de l’Américain de 27 ans, d’origine serbe.
« Je ne me souviens pas avoir vraiment affronté de sa taille – je veux dire, il a une taille correcte, mais il n’est pas vraiment grand (1,83 m) – capable de servir aussi bien et de frapper aussi précisément dans le carré. C’était vraiment incroyable. Je n’étais peut‐être pas très en rythme sur mes retours, mais il m’a vraiment compliqué la tâche. Il m’a fait des aces partout, marquant beaucoup de points faciles. Il a fait un travail formidable au service aujourd’hui. Il est sur la bonne voie. J’ai toujours aimé sa façon de jouer. Le revers à une main, c’est tellement rare de nos jours. Il est très talentueux. C’est un excellent frappeur. Mais je pense qu’il manquait de régularité ces dernières années. Il commettait beaucoup de fautes directes. Je pense qu’il a réduit cela, et je connais son entraîneur, il a travaillé avec Tiafoe et quelques autres joueurs. On dirait que ce qu’ils font fonctionne. Il sert très bien et il joue vraiment bien. Il a remporté de belles victoires cette semaine, et cette fois, le match était vraiment indécis jusqu’aux derniers points. Lors du dernier jeu du troisième set, il a raté quelques premiers services, ce qui m’a donné des occasions sur les seconds, et j’en ai profité. C’est à peu près tout. On ne savait vraiment pas qui allait gagner jusqu’à la fin. »
A noter qu’en huitièmes de finale, Novak Djokovic affrontera le tenant du titre dans le désert californien, à savoir Jack Draper (14e mondial).
Publié le mardi 10 mars 2026 à 09:26