Comme face à Kamil Majchrzak lors de son entrée en lice, Novak Djokovic a eu besoin de trois sets pour s’im­poser face à Aleksandar Kovacevic (72e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells : 6–4, 1–6, 6–4, en un peu plus de 2h de jeu.

En confé­rence de presse, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a insisté sur la qualité de service de l’Américain de 27 ans, d’ori­gine serbe.

« Je ne me souviens pas avoir vrai­ment affronté de sa taille – je veux dire, il a une taille correcte, mais il n’est pas vrai­ment grand (1,83 m) – capable de servir aussi bien et de frapper aussi préci­sé­ment dans le carré. C’était vrai­ment incroyable. Je n’étais peut‐être pas très en rythme sur mes retours, mais il m’a vrai­ment compliqué la tâche. Il m’a fait des aces partout, marquant beau­coup de points faciles. Il a fait un travail formi­dable au service aujourd’hui. Il est sur la bonne voie. J’ai toujours aimé sa façon de jouer. Le revers à une main, c’est telle­ment rare de nos jours. Il est très talen­tueux. C’est un excellent frap­peur. Mais je pense qu’il manquait de régu­la­rité ces dernières années. Il commet­tait beau­coup de fautes directes. Je pense qu’il a réduit cela, et je connais son entraî­neur, il a travaillé avec Tiafoe et quelques autres joueurs. On dirait que ce qu’ils font fonc­tionne. Il sert très bien et il joue vrai­ment bien. Il a remporté de belles victoires cette semaine, et cette fois, le match était vrai­ment indécis jusqu’aux derniers points. Lors du dernier jeu du troi­sième set, il a raté quelques premiers services, ce qui m’a donné des occa­sions sur les seconds, et j’en ai profité. C’est à peu près tout. On ne savait vrai­ment pas qui allait gagner jusqu’à la fin. »

A noter qu’en huitièmes de finale, Novak Djokovic affron­tera le tenant du titre dans le désert cali­for­nien, à savoir Jack Draper (14e mondial).