Djokovic choqué après sa quali­fi­ca­tion en 8es : « Je ne me souviens pas avoir affronté quel­qu’un de sa taille capable de faire ça »

Baptiste Mulatier
Comme face à Kamil Majchrzak lors de son entrée en lice, Novak Djokovic a eu besoin de trois sets pour s’im­poser face à Aleksandar Kovacevic (72e mondial) au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells : 6–4, 1–6, 6–4, en un peu plus de 2h de jeu. 

En confé­rence de presse, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a insisté sur la qualité de service de l’Américain de 27 ans, d’ori­gine serbe. 

« Je ne me souviens pas avoir vrai­ment affronté de sa taille – je veux dire, il a une taille correcte, mais il n’est pas vrai­ment grand (1,83 m) – capable de servir aussi bien et de frapper aussi préci­sé­ment dans le carré. C’était vrai­ment incroyable. Je n’étais peut‐être pas très en rythme sur mes retours, mais il m’a vrai­ment compliqué la tâche. Il m’a fait des aces partout, marquant beau­coup de points faciles. Il a fait un travail formi­dable au service aujourd’hui. Il est sur la bonne voie. J’ai toujours aimé sa façon de jouer. Le revers à une main, c’est telle­ment rare de nos jours. Il est très talen­tueux. C’est un excellent frap­peur. Mais je pense qu’il manquait de régu­la­rité ces dernières années. Il commet­tait beau­coup de fautes directes. Je pense qu’il a réduit cela, et je connais son entraî­neur, il a travaillé avec Tiafoe et quelques autres joueurs. On dirait que ce qu’ils font fonc­tionne. Il sert très bien et il joue vrai­ment bien. Il a remporté de belles victoires cette semaine, et cette fois, le match était vrai­ment indécis jusqu’aux derniers points. Lors du dernier jeu du troi­sième set, il a raté quelques premiers services, ce qui m’a donné des occa­sions sur les seconds, et j’en ai profité. C’est à peu près tout. On ne savait vrai­ment pas qui allait gagner jusqu’à la fin. »

A noter qu’en huitièmes de finale, Novak Djokovic affron­tera le tenant du titre dans le désert cali­for­nien, à savoir Jack Draper (14e mondial). 

mardi 10 mars 2026 à 09:26

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

