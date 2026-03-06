Si le débat est omni­pré­sent concer­nant la fin de carrière du GOAT, le prin­cipal concerné ne s’en soucie guère. Mieux, il reste « offensif » et pense qu’il peut parvenir à aller cher­cher le titre qui lui manque. C’est l’im­pres­sion qu’il a donné lors de sa confé­rence de presse à Indian Wells.

« Mon calen­drier est encore flou, comme ces deux dernières années. Il est prin­ci­pa­le­ment axé sur les tour­nois du Grand Chelem, mais je choisis les tour­nois où je veux jouer, là où je me sens inspirée, non seule­ment pour le tennis, mais aussi émotion­nel­le­ment, en termes d’image de marque, ou pour toute autre raison qui me motive à venir. Et j’ai mes raisons, vous savez, Indian Wells, comme je l’ai mentionné, a toujours été un endroit où j’étais vrai­ment heureux de revenir pour un tournoi que j’adore jouer. Je n’ai pas obtenu de résul­tats et de perfor­mances excep­tion­nels ces 10 dernières années, mais durant les 10 premières années de ma carrière, ce tournoi a été l’un des meilleurs. Voilà, c’est tout. J’adore l’adré­na­line de la compé­ti­tion. J’aime encore me retrouver devant les fans et être vrai­ment compé­titif. Je suis toujours numéro 3 mondial, donc je ne pense pas que ce soit si mal, vu le clas­se­ment, les résul­tats et les perfor­mances. Je suis donc toujours compé­titif. Je conserve cet avan­tage et je conti­nuerai tant que j’en aurai envie »