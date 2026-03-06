Si le débat est omniprésent concernant la fin de carrière du GOAT, le principal concerné ne s’en soucie guère. Mieux, il reste « offensif » et pense qu’il peut parvenir à aller chercher le titre qui lui manque. C’est l’impression qu’il a donné lors de sa conférence de presse à Indian Wells.
« Mon calendrier est encore flou, comme ces deux dernières années. Il est principalement axé sur les tournois du Grand Chelem, mais je choisis les tournois où je veux jouer, là où je me sens inspirée, non seulement pour le tennis, mais aussi émotionnellement, en termes d’image de marque, ou pour toute autre raison qui me motive à venir. Et j’ai mes raisons, vous savez, Indian Wells, comme je l’ai mentionné, a toujours été un endroit où j’étais vraiment heureux de revenir pour un tournoi que j’adore jouer. Je n’ai pas obtenu de résultats et de performances exceptionnels ces 10 dernières années, mais durant les 10 premières années de ma carrière, ce tournoi a été l’un des meilleurs. Voilà, c’est tout. J’adore l’adrénaline de la compétition. J’aime encore me retrouver devant les fans et être vraiment compétitif. Je suis toujours numéro 3 mondial, donc je ne pense pas que ce soit si mal, vu le classement, les résultats et les performances. Je suis donc toujours compétitif. Je conserve cet avantage et je continuerai tant que j’en aurai envie »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 08:45