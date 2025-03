Si le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, ne sera pas de la partie en raison de sa suspen­sion de trois mois, le tirage au sort du Masters 1000 d’Indian Wells (5 au 16 mars) n’a pas été plus clément avec les cadors du circuit.

Comme à l’Open d’Australie, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz pour­raient se retrouver dès les quarts de finale, à condi­tion pour les deux hommes d’éviter quelques pièges.

A noter égale­ment que le Serbe a l’oc­ca­sion d’af­fronter pour son entrée en lice son nouvel ami et récent parte­naire de double, Nick Kyrgios, pour un premier match entre les deux hommes depuis la finale de Wimbledon 2022. Absent depuis son retour en janvier, l’Australien devra d’abord s’im­poser face à un qualifié au premier tour.

Alors qu’Alexander Zverev se retrouve dans l’autre moitié de tableau, il aura égale­ment fort à faire dès ses premiers matchs face à des adver­saires en confiance.

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz :

Le parcours poten­tiel de Zverev :

Les quarts de finale potentiels :

Projected quarter‐finals (based on seeding) at #TennisParadise :



Zverev (1) vs Tsitsipas (8)

Ruud (4) vs Medvedev (5)

Rublev (7) vs Fritz (3)

Djokovic (6) vs Alcaraz (2) (!!)