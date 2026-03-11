Interrogé sur l’égalité entre les femmes et les hommes lors de sa conférence de presse après sa qualification pour les 8ème de finale, Novak Djokovic a eu les mots justes d’autant qu’il est fier que ce soit son sport qui a donné l’exemple depuis des décennies. Ne remettant aucunement en cause ce qui a été réalisé pour arriver à cette égalité, Nole a insisté pour expliquer qu’il fallait promouvoir cette situation, que cela pouvait créer un mouvement dans d’autres disciplines.
« L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le tennis, ce n’est pas ce que je pense, c’est un fait. Le tennis féminin est de loin le sport féminin le plus populaire au monde et aussi le mieux rémunéré, donc c’est formidable de voir cela. J’en suis heureux et fier. Je pense que c’est une bonne chose »
Il est vrai que le tennis garde une longueur d’avance dans ce domaine sur toutes les disciplines. Ce combat a été mené notamment par Billie Jean King, créatrice avec ses « amies » du circuit WTA.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 11:02