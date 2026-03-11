Interrogé sur l’éga­lité entre les femmes et les hommes lors de sa confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les 8ème de finale, Novak Djokovic a eu les mots justes d’au­tant qu’il est fier que ce soit son sport qui a donné l’exemple depuis des décen­nies. Ne remet­tant aucu­ne­ment en cause ce qui a été réalisé pour arriver à cette égalité, Nole a insisté pour expli­quer qu’il fallait promou­voir cette situa­tion, que cela pouvait créer un mouve­ment dans d’autres disciplines.

« L’égalité de trai­te­ment entre les femmes et les hommes dans le tennis, ce n’est pas ce que je pense, c’est un fait. Le tennis féminin est de loin le sport féminin le plus popu­laire au monde et aussi le mieux rému­néré, donc c’est formi­dable de voir cela. J’en suis heureux et fier. Je pense que c’est une bonne chose »

Il est vrai que le tennis garde une longueur d’avance dans ce domaine sur toutes les disci­plines. Ce combat a été mené notam­ment par Billie Jean King, créa­trice avec ses « amies » du circuit WTA.