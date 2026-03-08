On le sait l’idée de proposer des matchs en 5 sets sur le circuit féminin est redevenue d’actualité. Cela a déjà existé notamment pour la finale du Masters Féminin, la dernière dans ce format se jouant en 1998 entre Hingis et Davenport.
Les avis divergent, si Sabalenka est presque pour, Svitolina voudrait en faire l’expérience et Swiatek considère comme Pegula que cela n’apporterait pas grand chose.
Interrogé à ce sujet, Novak Djokovic sonne la fin de la récréation : « Je ne le recommande pas. Lorsqu’on se prépare pour un Grand Chelem, où l’on joue au meilleur des cinq matchs ; on a l’impression de se préparer pour quelque chose de complètement différent, une tournée complètement différente, une préparation physique et mentale différente. Parce que certains matchs peuvent durer trois, quatre, cinq, voire six heures. Et j’ai joué la finale de Grand Chelem la plus longue de l’histoire. C’était avec Nadal en 2012, un match qui a duré près de six heures en Australie. C’était tout simplement exténuant. Je veux dire, incroyablement exténuant et exigeant. J’ai joué récemment avec Jannik, je ne sais plus exactement combien de temps ça a duré, presque quatre heures et demie, presque cinq heures en Australie »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 11:50