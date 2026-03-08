On le sait l’idée de proposer des matchs en 5 sets sur le circuit féminin est rede­venue d’ac­tua­lité. Cela a déjà existé notam­ment pour la finale du Masters Féminin, la dernière dans ce format se jouant en 1998 entre Hingis et Davenport.

Les avis divergent, si Sabalenka est presque pour, Svitolina voudrait en faire l’ex­pé­rience et Swiatek consi­dère comme Pegula que cela n’ap­por­te­rait pas grand chose.

Interrogé à ce sujet, Novak Djokovic sonne la fin de la récréa­tion : « Je ne le recom­mande pas. Lorsqu’on se prépare pour un Grand Chelem, où l’on joue au meilleur des cinq matchs ; on a l’im­pres­sion de se préparer pour quelque chose de complè­te­ment diffé­rent, une tournée complè­te­ment diffé­rente, une prépa­ra­tion physique et mentale diffé­rente. Parce que certains matchs peuvent durer trois, quatre, cinq, voire six heures. Et j’ai joué la finale de Grand Chelem la plus longue de l’his­toire. C’était avec Nadal en 2012, un match qui a duré près de six heures en Australie. C’était tout simple­ment exté­nuant. Je veux dire, incroya­ble­ment exté­nuant et exigeant. J’ai joué récem­ment avec Jannik, je ne sais plus exac­te­ment combien de temps ça a duré, presque quatre heures et demie, presque cinq heures en Australie »