À Indian Wells, Novak Djokovic n’a plus brillé depuis son dernier titre sur place en 2016. Il a notam­ment été battu au troi­sième tour par Luca Nardi en 2024 et dès son entrée en lice par Botic van de Zandschulp en 2025.

Reste désor­mais à savoir dans quel état physique et mental se présen­tera Nole, lui qui concentre désor­mais l’essentiel de ses ambi­tions sur les tour­nois du Grand Chelem.

C’est la ques­tion que s’est posé le jour­na­liste José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, au moment d’ana­lyser le tirage au sort du premier Masters 1000 de l’année.

« Je serais très surpris de voir Sinner perdre avant les quarts de finale. D’après ce qu’on a vu jusqu’à présent en 2026, il devrait être prudent, mais il devrait atteindre la finale s’il est en forme. Vu sa forme actuelle, Alcaraz est large­ment favori pour atteindre la finale. J’ai toujours dit que les condi­tions de ce tournoi lui conve­naient parfai­te­ment. Et concer­nant Djokovic, il n’a pas été très perfor­mant ces dernières années (à Indian Wells), nous verrons donc quelle version de Nole se présen­tera dans ce tournoi, celle des Grands Chelems ou celle du reste. »

Este es el posible cuadro de Novak Djokovic en Indian Wells :



1R‐Bye

2R‐Perricard/Majchrzak

3R‐Hurkacz/Moutet

4R‐Draper/Cerúndolo

CF‐Fritz/Medvedev/Lehecka

SF‐Alcaraz/De Miñaur

Final‐Sinner/Zverev/Auger Aliassime/Musetti/Shelton



A noter que le tournoi se dérou­lera du 4 au 16 mars dans le désert californien.