À Indian Wells, Novak Djokovic n’a plus brillé depuis son dernier titre sur place en 2016. Il a notamment été battu au troisième tour par Luca Nardi en 2024 et dès son entrée en lice par Botic van de Zandschulp en 2025.
Reste désormais à savoir dans quel état physique et mental se présentera Nole, lui qui concentre désormais l’essentiel de ses ambitions sur les tournois du Grand Chelem.
C’est la question que s’est posé le journaliste José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, au moment d’analyser le tirage au sort du premier Masters 1000 de l’année.
« Je serais très surpris de voir Sinner perdre avant les quarts de finale. D’après ce qu’on a vu jusqu’à présent en 2026, il devrait être prudent, mais il devrait atteindre la finale s’il est en forme. Vu sa forme actuelle, Alcaraz est largement favori pour atteindre la finale. J’ai toujours dit que les conditions de ce tournoi lui convenaient parfaitement. Et concernant Djokovic, il n’a pas été très performant ces dernières années (à Indian Wells), nous verrons donc quelle version de Nole se présentera dans ce tournoi, celle des Grands Chelems ou celle du reste. »
Este es el posible cuadro de Novak Djokovic en Indian Wells :— José Morón (@jmgmoron) March 3, 2026
1R‐Bye
2R‐Perricard/Majchrzak
3R‐Hurkacz/Moutet
4R‐Draper/Cerúndolo
CF‐Fritz/Medvedev/Lehecka
SF‐Alcaraz/De Miñaur
Final‐Sinner/Zverev/Auger Aliassime/Musetti/Shelton
A noter que le tournoi se déroulera du 4 au 16 mars dans le désert californien.
Publié le mardi 3 mars 2026 à 13:49