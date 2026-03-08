Accueil ATP ATP - Indian Wells

Djokovic persiste et signe sur son avenir : « Je vais essayer d’y arriver, c’est l’un des me objec­tifs à long terme »

Baptiste Mulatier
En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a une nouvelle fois évoqué la possi­bi­lité de prolonger sa carrière jusqu’en 2028. Il aurait alors 41 ans. 

Question : « Quelle place occupent les Jeux olym­piques de Los Angeles 2028 et la défense de votre titre face à Paris dans votre liste de priorités ? »

Djokovic : « Oui, ce serait bien. C’est l’un de mes objec­tifs à long terme : disons, trouver un moyen d’at­teindre les Jeux olym­piques. Ce serait bien. J’en ai parlé à plusieurs reprises au cours de l’année dernière. Le chemin est encore long. Je pense qu’à mon âge et à ce stade de ma carrière, chaque année semble plus longue que pour quel­qu’un de plus jeune. Mais je vais essayer d’y arriver, c’est certai­ne­ment l’une de mes moti­va­tions, donc je vais essayer d’y être. »

Publié le dimanche 8 mars 2026 à 19:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

