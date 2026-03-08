En conférence de presse après sa qualification pour le troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a une nouvelle fois évoqué la possibilité de prolonger sa carrière jusqu’en 2028. Il aurait alors 41 ans.
Question : « Quelle place occupent les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et la défense de votre titre face à Paris dans votre liste de priorités ? »
Djokovic : « Oui, ce serait bien. C’est l’un de mes objectifs à long terme : disons, trouver un moyen d’atteindre les Jeux olympiques. Ce serait bien. J’en ai parlé à plusieurs reprises au cours de l’année dernière. Le chemin est encore long. Je pense qu’à mon âge et à ce stade de ma carrière, chaque année semble plus longue que pour quelqu’un de plus jeune. Mais je vais essayer d’y arriver, c’est certainement l’une de mes motivations, donc je vais essayer d’y être. »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 19:08