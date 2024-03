« Je ne pense pas que Djokovic soit prêt à arrêter. Non, non, il prévoit de jouer les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028 », avait lâché l’en­traî­neur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, après le sacre de son joueur à l’US Open en septembre dernier.

Si depuis, Djokovic a avoué se poser beau­coup de ques­tions sur la suite et la fin de sa carrière, notam­ment en raison du temps passé loin de ses enfants, il n’a pas écarté cette possi­bi­lité en confé­rence de presse à Indian Wells.

« Il n’est pas encore temps de penser aux Jeux Olympiques de Los Angeles, mais l’idée d’y parti­ciper m’ex­cite bien sûr. J’adorerais les jouer mais… Je ne peux pas encore vrai­ment m’y engager. Je veux voir les choses année par année. Cela devient de plus en plus diffi­cile, mais j’aime toujours ce sport et je continue de concourir au plus haut niveau. Je suis toujours numéro un, donc je sens en ce moment que je veux conti­nuer, conti­nuer à essayer d’écrire plus d’histoire. »