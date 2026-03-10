Comment définir le fameux « QI tennis » ? C’est le débat qui fait tant parler depuis le début du Masters 1000 d’Indian Wells.

Alors que plusieurs joueurs comme Alexander Zverev et Naomi Osaka se sont déjà exprimés à ce sujet, avec un avis parti­cu­liè­re­ment tranché de l’Allemand sur la domi­na­tion d’Alcaraz et Sinner, Novak Djokovic a de son côté préféré livrer une réponse longue, argu­mentée et, donc, forcé­ment intéressante.

« Je pense donc que c’est une approche assidue, holis­tique et multi­dis­ci­pli­naire qui définit vrai­ment le QI au final. Vous savez, quand vous avez beau­coup de coups dans votre arsenal sur le court, vous vous sentez plus à l’aise pour trouver des solu­tions. Quand vous vous heurtez à un mur mental, pour ainsi dire, quand vous n’êtes pas parti­cu­liè­re­ment satis­fait de l’exé­cu­tion de votre plan A ou de votre plan B, vous devez avoir un plan C, D, E, F, peu importe. Vous devez vous adapter à chaque joueur, à chaque surface, à chaque condi­tion. Je veux dire, c’est évidem­ment beau­coup plus facile à dire qu’à faire, et cela demande des années de déve­lop­pe­ment et tout le reste. Je parle ici du plus haut niveau. Bien sûr, certains joueurs sont plus doués que d’autres. Quand on les voit jouer sur le court, on se rend compte qu’ils ont peut‐être un QI tennis­tique plus élevé que les autres, ce qui leur permet de se sortir des situa­tions diffi­ciles, mais ce dont je parle, c’est de la constance, vous voyez, d’une carrière longue et couronnée de succès. »