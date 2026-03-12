Il y a parfois des points qui peuvent changer l’issue d’un match. Novak Djokovic ne dira pas le contraire.

Vainqueur d’un point excep­tionnel, à 30–30 dans le premier jeu du troi­sième set, lors de son match du 4e face à Jack Draper à Indian Wells, le Serbe en reconnu en confé­rence de presse qu’il avait mis un certain temps à se remettre de cet effort, concé­dant même le break sur son jeu de service suivant.

« Oui, ça m’a coûté un break après, vous savez. C’était génial de gagner ce point dans ce jeu, mais j’étais complè­te­ment à bout de souffle et j’ai commencé à me sentir un peu mieux vers la fin du troi­sième set. Il a joué un jeu un peu brouillon pour conclure à 5–4, et j’avais le public derrière moi, je sentais l’énergie. Je me suis dit que j’al­lais peut‐être remporter ce match. C’était telle­ment serré, telle­ment serré. J’ai malheu­reu­se­ment commis quelques erreurs. Tie‐break, 4–3. 5–5 égale­ment. C’est le tennis. »