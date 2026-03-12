Il y a parfois des points qui peuvent changer l’issue d’un match. Novak Djokovic ne dira pas le contraire.
Vainqueur d’un point exceptionnel, à 30–30 dans le premier jeu du troisième set, lors de son match du 4e face à Jack Draper à Indian Wells, le Serbe en reconnu en conférence de presse qu’il avait mis un certain temps à se remettre de cet effort, concédant même le break sur son jeu de service suivant.
« Oui, ça m’a coûté un break après, vous savez. C’était génial de gagner ce point dans ce jeu, mais j’étais complètement à bout de souffle et j’ai commencé à me sentir un peu mieux vers la fin du troisième set. Il a joué un jeu un peu brouillon pour conclure à 5–4, et j’avais le public derrière moi, je sentais l’énergie. Je me suis dit que j’allais peut‐être remporter ce match. C’était tellement serré, tellement serré. J’ai malheureusement commis quelques erreurs. Tie‐break, 4–3. 5–5 également. C’est le tennis. »
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 19:45