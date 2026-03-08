Après une victoire en trois sets face au joueur polonais Kamil Majchrzak (4−6, 6–1, 6–2), Novak était satisfait bien sûr même s’il a du forcer un peu notamment à cause d’un début de match un peu laborieux.
Interrogé au sujet de son fameux record d’invincibilité, le Serbe a carrément expliqué que cela « tait vraiment loin d’être impossible en faisant une éloge du jeu de l’Espagnol.
« Il en est capable. Il possède toutes les qualités requises : un jeu solide, une grande adaptabilité aux différentes surfaces, une forme physique et une capacité de récupération qu’il a développées et perfectionnées au fil des années. Il doit préserver sa santé physique. S’il y parvient, il est tellement bon qu’il peut gagner n’importe quel tournoi. On ne sait jamais. Il a accompli des choses historiques dans notre sport à un si jeune âge. Mais oui, gagner plus de 40 matchs, et j’ai aussi connu quelques autres périodes, en début de saison, où j’en ai gagné plus de 25, je crois, à deux reprises, c’est exigeant. Mais, vous savez, en même temps, quand on enchaîne les victoires et qu’on surfe sur cette vague, on n’a pas envie de la lâcher. On veut la surfer le plus longtemps possible, parce que la confiance est à son comble, et évidemment, la première défaite, ça ébranle un peu tout ça.Mais tant que vous gagnez, vous avez l’impression d’être plus fort à chaque match, en quelque sorte, si je peux me remémorer les sentiments que j’éprouvais à cette époque.Oui, je lui souhaite encore de nombreuses victoires. Je pense qu’il est formidable pour notre sport, et ce qu’il a accompli est remarquable »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 08:12