Après une victoire en trois sets face au joueur polo­nais Kamil Majchrzak (4−6, 6–1, 6–2), Novak était satis­fait bien sûr même s’il a du forcer un peu notam­ment à cause d’un début de match un peu laborieux.

Interrogé au sujet de son fameux record d’in­vin­ci­bi­lité, le Serbe a carré­ment expliqué que cela « tait vrai­ment loin d’être impos­sible en faisant une éloge du jeu de l’Espagnol.

« Il en est capable. Il possède toutes les qualités requises : un jeu solide, une grande adap­ta­bi­lité aux diffé­rentes surfaces, une forme physique et une capa­cité de récu­pé­ra­tion qu’il a déve­lop­pées et perfec­tion­nées au fil des années. Il doit préserver sa santé physique. S’il y parvient, il est telle­ment bon qu’il peut gagner n’im­porte quel tournoi. On ne sait jamais. Il a accompli des choses histo­riques dans notre sport à un si jeune âge. Mais oui, gagner plus de 40 matchs, et j’ai aussi connu quelques autres périodes, en début de saison, où j’en ai gagné plus de 25, je crois, à deux reprises, c’est exigeant. Mais, vous savez, en même temps, quand on enchaîne les victoires et qu’on surfe sur cette vague, on n’a pas envie de la lâcher. On veut la surfer le plus long­temps possible, parce que la confiance est à son comble, et évidem­ment, la première défaite, ça ébranle un peu tout ça.Mais tant que vous gagnez, vous avez l’im­pres­sion d’être plus fort à chaque match, en quelque sorte, si je peux me remé­morer les senti­ments que j’éprou­vais à cette époque.Oui, je lui souhaite encore de nombreuses victoires. Je pense qu’il est formi­dable pour notre sport, et ce qu’il a accompli est remarquable »