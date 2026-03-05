Accueil ATP ATP - Indian Wells

Djokovic sur une légende du tennis : « Je ne lui ai pas parlé mais je pense qu’elle va revenir »

Baptiste Mulatier
« Je pense qu’elle va revenir. Mais je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé, mais je pense que tout le monde s’ac­corde à dire qu’elle va revenir. Où et comment, en simple, en double, nous ne le savons pas, et si j’étais à sa place, je le cache­rais aussi. Tout le monde est enthou­siaste, et c’est vrai­ment quelque chose qui est très attendu. Si Wimbledon serait une bonne date ? Oui, mais je ne sais pas. Je pense qu’elle pour­rait peut‐être jouer un ou deux tour­nois en double avec Venus. Ce serait formi­dable de la revoir, de mon point de vue et de celui des fans de tennis, c’est sûr. C’est vrai­ment l’une des plus grandes athlètes. »

Publié le jeudi 5 mars 2026 à 13:38

