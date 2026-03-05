« Je pense qu’elle va revenir. Mais je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé, mais je pense que tout le monde s’accorde à dire qu’elle va revenir. Où et comment, en simple, en double, nous ne le savons pas, et si j’étais à sa place, je le cacherais aussi. Tout le monde est enthousiaste, et c’est vraiment quelque chose qui est très attendu. Si Wimbledon serait une bonne date ? Oui, mais je ne sais pas. Je pense qu’elle pourrait peut‐être jouer un ou deux tournois en double avec Venus. Ce serait formidable de la revoir, de mon point de vue et de celui des fans de tennis, c’est sûr. C’est vraiment l’une des plus grandes athlètes. »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 13:38