Lorsqu’il est en diffi­culté dans un match, Novak Djokovic aime parfois se retrouver seul face à lui‐même dans le miroir des toilettes, afin de se remo­tiver et de repartir au combat. Jack Draper a utilisé la même méthode avec succès après son deuxième set tota­le­ment raté contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells (6−1, 0–6, 6–4).

« C’était un match fou. Au début du match, je m’at­ten­dais à ce qu’il commence à jouer incroya­ble­ment, mais il a fait quelques erreurs ici et là, et il manquait un peu d’énergie. Au deuxième set, je me suis senti un peu léthar­gique et mes jambes ont cessé de fonc­tionner, ce qui n’est évidem­ment pas idéal quand on veut se donner à fond. Comme je l’ai dit, c’était une expé­rience nouvelle pour moi. Ensuite, je suis allé aux toilettes, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit : ‘Il faut vrai­ment que je me reprenne en main.’ (Sourire.) Il n’y avait pas lieu d’être fatigué. Il y avait encore beau­coup de tennis à jouer. Je devais juste m’at­teler à la tâche et m’as­surer d’ap­porter beau­coup d’énergie au troi­sième set. C’est évidem­ment une victoire impor­tante pour moi car je savais que si je gagnais, je serais dans le top 10. »

Déjà assuré d’in­té­grer le top 10 lundi, le Britannique affron­tera Holger Rune en finale ce dimanche.