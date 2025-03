Vainqueur de son premier Masters1000 après avoir réalisé un très gros tournoi en battant Fritz, Alcaraz et donc Rune ne finale, Jack était ému en confé­rence de presse car il a bien conscience de sa « chance » mais aussi de tout ce qu’il a mis en place pour en arriver là.

« On rêve de gagner ce genre de choses quand on est enfant. Je pense qu’avec les années, surtout quand on devient pro et tout ça, ça se perd un peu, parce que peut‐être, vous savez, quand vous êtes jeune, vous pensez, oh, je vais juste me pointer et gagner. Mais se n’est pas comme ça que ça marche. Il faut passer par beau­coup de hauts et de bas et d’émo­tions. C’est bizarre. Quand j’étais plus jeune, je pensais évidem­ment à ce que j’al­lais ressentir. Maintenant que je suis là, c’est vrai­ment incroyable. Je ressens beau­coup de fierté et de passion. Ce n’est pas tant une ques­tion de savoir si j’ai réussi. C’est juste un moment très sain que je peux partager avec ma famille, mon équipe et toutes les personnes qui m’ont aidée, et c’est d’au­tant plus spécial. Je dirais donc que c’est un senti­ment très spécial. Oui, je vais garder cela avec moi pendant les prochains jours, c’est sûr »