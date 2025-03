Jack Draper est le joueur en forme de ce début de saison. En Australie, il avait tout donné et son jeu en percus­sion est un plaisir pour les fans. Qualifié dans le dernier carré en Californie, il va s’at­ta­quer à Carlos Alcaraz, un joueur qu’il apprécie vraiment.

« En ce qui concerne Carlos, vous savez, c’est évidem­ment un grand cham­pion, faisant déjà des choses incroyables dans le jeu, donc bon pour le sport non seule­ment pour les joueurs, mais aussi pour les spec­ta­teurs de le regarder. Je pense, vous savez, qu’il fixe la réfé­rence très haut. C’est bien pour un joueur comme moi parce que je le regarde et le fait de le jouer va me permettre de m’éva­luer et de prouver que j’ai les moyens de faire partie des meilleurs joueurs du monde »