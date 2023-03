Andy Murray n’ira pas plus loin que le 3e tour au Masters 1000 d’Indian Wells. Après deux victoires sur Tomas Martin Etcheverry et Radu Albot, il a été stoppé par le jeune britan­nique Jack Draper (7–6[6], 6–2), qui lui a d’ailleurs rendu un bel hommage sur le court à la fin du match.

« J’admire Andy depuis mon plus jeune âge. Je l’ai vu gagner Wimbledon pour la première fois en 2013 et j’ai eu l’oc­ca­sion d’ap­prendre à le connaître. Je me suis souvent entraîné avec lui depuis 2019. C’est une personne vrai­ment spéciale, un grand cham­pion, un grand être humain », a déclaré le 56e mondial, qui défiera Carlos Alcaraz en huitièmes de finale.