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Draper toujours aussi classe sur l’af­faire Medvedev : « Je ne reproche rien à Daniil. C’est le vain­queur légitime »

Par
Jean Muller
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Jack Draper est défi­ni­ti­ve­ment un joueur de grand classe sur et en dehors du court. 

Son atti­tude pendant son duel face à Daniil ainsi que sa poignée de main confirme qu’il n’est pas là pour faire le buzz ou polémiquer. 

D’autres cham­pions n’au­raient pas eu sa réac­tion et ce serait engouffré dans le fameux tunnel des excuses. 

En quelques mots Jack a donc résumé la situa­tion et son adver­saire peut le féli­citer pour son comportement.

« Je sais que c’est une déci­sion compli­quée pour la juge de chaise. Je pense que je n’ai pas fait assez pour le déranger. De plus, nous avons continué l’échange de balles, donc je ne pense pas qu’ils auraient dû me donner ce point perdu. Dans tous les cas, je ne reproche rien à Daniil. C’est le vain­queur légitime »

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 16:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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