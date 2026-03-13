Jack Draper est définitivement un joueur de grand classe sur et en dehors du court.
Son attitude pendant son duel face à Daniil ainsi que sa poignée de main confirme qu’il n’est pas là pour faire le buzz ou polémiquer.
D’autres champions n’auraient pas eu sa réaction et ce serait engouffré dans le fameux tunnel des excuses.
En quelques mots Jack a donc résumé la situation et son adversaire peut le féliciter pour son comportement.
« Je sais que c’est une décision compliquée pour la juge de chaise. Je pense que je n’ai pas fait assez pour le déranger. De plus, nous avons continué l’échange de balles, donc je ne pense pas qu’ils auraient dû me donner ce point perdu. Dans tous les cas, je ne reproche rien à Daniil. C’est le vainqueur légitime »
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 16:22