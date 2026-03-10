Revenu en février de son absence de six mois, causée par une blessure au bras gauche, Jack Draper doit déjà défendre les 1000 points de son titre à Indian Wells l’an dernier.
Déjà tombeur de Roberto Bautista Agut (3−6, 6–3, 6–2) et Francisco Cerundolo (6−1, 7–5), le 14e joueur mondial va désormais affronter Novak Djokovic en huitièmes de finale.
En conférence de presse, le Britannique s’este exprimé sur ce duel à venir face à celui qu’il considère comme le GOAT.
« Je ne l’ai pas beaucoup vu jouer ici, mais je sais à quoi m’attendre de la part de Novak. Je le regarde jouer depuis que je suis jeune. À mon avis, il est clairement le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Son mental et son niveau de tennis sont toujours incroyablement élevés. Je vais devoir très bien jouer et saisir mes chances, mais plus que tout, je suis très reconnaissant non seulement d’être ici, mais aussi d’avoir l’opportunité de jouer contre ces joueurs, de continuer à améliorer mon niveau. »
Publié le mardi 10 mars 2026 à 11:29