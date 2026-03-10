Revenu en février de son absence de six mois, causée par une bles­sure au bras gauche, Jack Draper doit déjà défendre les 1000 points de son titre à Indian Wells l’an dernier.

Déjà tombeur de Roberto Bautista Agut (3−6, 6–3, 6–2) et Francisco Cerundolo (6−1, 7–5), le 14e joueur mondial va désor­mais affronter Novak Djokovic en huitièmes de finale.

En confé­rence de presse, le Britannique s’este exprimé sur ce duel à venir face à celui qu’il consi­dère comme le GOAT.

« Je ne l’ai pas beau­coup vu jouer ici, mais je sais à quoi m’at­tendre de la part de Novak. Je le regarde jouer depuis que je suis jeune. À mon avis, il est clai­re­ment le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Son mental et son niveau de tennis sont toujours incroya­ble­ment élevés. Je vais devoir très bien jouer et saisir mes chances, mais plus que tout, je suis très recon­nais­sant non seule­ment d’être ici, mais aussi d’avoir l’op­por­tu­nité de jouer contre ces joueurs, de conti­nuer à améliorer mon niveau. »