Accueil ATP ATP - Indian Wells

Draper tranche entre Federer, Nadal et Djokovic avant d’af­fronter Novak : « À mon avis, il est clai­re­ment le plus grand joueur de tennis de tous les temps

Par
Baptiste Mulatier
-
976

Revenu en février de son absence de six mois, causée par une bles­sure au bras gauche, Jack Draper doit déjà défendre les 1000 points de son titre à Indian Wells l’an dernier. 

Déjà tombeur de Roberto Bautista Agut (3−6, 6–3, 6–2) et Francisco Cerundolo (6−1, 7–5), le 14e joueur mondial va désor­mais affronter Novak Djokovic en huitièmes de finale. 

En confé­rence de presse, le Britannique s’este exprimé sur ce duel à venir face à celui qu’il consi­dère comme le GOAT. 

« Je ne l’ai pas beau­coup vu jouer ici, mais je sais à quoi m’at­tendre de la part de Novak. Je le regarde jouer depuis que je suis jeune. À mon avis, il est clai­re­ment le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Son mental et son niveau de tennis sont toujours incroya­ble­ment élevés. Je vais devoir très bien jouer et saisir mes chances, mais plus que tout, je suis très recon­nais­sant non seule­ment d’être ici, mais aussi d’avoir l’op­por­tu­nité de jouer contre ces joueurs, de conti­nuer à améliorer mon niveau. »

Publié le mardi 10 mars 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.