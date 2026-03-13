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Elena Rybakina : « J’ai l’impression qu’ici, la balle vole dans les airs plus vite »

Par
Jean Muller
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Qualifiée pour la demi‐finale où elle affron­tera Svitolina, Elena sait déjà qu’elle va devoir s’adapter aux condi­tions clima­tiques pour parvenir à être performante. 

« J’ai l’impression qu’ici, la balle vole dans les airs plus vite. Parfois, elle ne s’arrête pas autant qu’elle s’arrêtait à Doha. Mais je savais que ce serait lent. Je savais surtout que pour les matchs de nuit, la balle ne vole pas autant qu’en journée. Alors j’essayais de m’ajuster, et en connais­sant les condi­tions, bien sûr, je modifie un peu la tactique ou la prépa­ra­tion pour le match. Ce n’est pas facile à prédire, et il faut être prêt à tout »

Les deux joueuses se sont affron­tées 6 fois, elles sont à égalité 3 partout.

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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