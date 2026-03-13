Qualifiée pour la demi‐finale où elle affron­tera Svitolina, Elena sait déjà qu’elle va devoir s’adapter aux condi­tions clima­tiques pour parvenir à être performante.

« J’ai l’impression qu’ici, la balle vole dans les airs plus vite. Parfois, elle ne s’arrête pas autant qu’elle s’arrêtait à Doha. Mais je savais que ce serait lent. Je savais surtout que pour les matchs de nuit, la balle ne vole pas autant qu’en journée. Alors j’essayais de m’ajuster, et en connais­sant les condi­tions, bien sûr, je modifie un peu la tactique ou la prépa­ra­tion pour le match. Ce n’est pas facile à prédire, et il faut être prêt à tout »

Les deux joueuses se sont affron­tées 6 fois, elles sont à égalité 3 partout.