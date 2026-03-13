Qualifiée pour la demi‐finale où elle affrontera Svitolina, Elena sait déjà qu’elle va devoir s’adapter aux conditions climatiques pour parvenir à être performante.
« J’ai l’impression qu’ici, la balle vole dans les airs plus vite. Parfois, elle ne s’arrête pas autant qu’elle s’arrêtait à Doha. Mais je savais que ce serait lent. Je savais surtout que pour les matchs de nuit, la balle ne vole pas autant qu’en journée. Alors j’essayais de m’ajuster, et en connaissant les conditions, bien sûr, je modifie un peu la tactique ou la préparation pour le match. Ce n’est pas facile à prédire, et il faut être prêt à tout »
Les deux joueuses se sont affrontées 6 fois, elles sont à égalité 3 partout.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 18:22