« La balle et la surface du court font de ce tournoi l’un des plus lents au monde. On a parfois l’impression de jouer sur de la terre battue. Je n’aime pas trop ces condi­tions », décla­rait Daniil Medvedev, avant de faire deux finales de suite dans le désert cali­for­nien (2023 et 2024, à chaque fois battu par Carlos Alcaraz).

Alors que la surface a changé à Indian Wells, l’ex‐13e joueuse mondiale, Elena Vesnina, a évalué pour le média Championnat les chances de Medvedev avant le début du tournoi (5 au 16 mars).

« Daniil Medvedev se cherche. Il peut bien jouer à Indian Wells, même s’il y souffre et nous dit qu’il n’aime pas ça. Le jeu de Daniil est en train de se déve­lopper là‐bas. Tout dépendra de son état d’esprit. »