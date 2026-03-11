Revenu début février d’une blessure au dos qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils n’a pas tardé à retrouver son niveau. Le Français a déjà atteint la finale de l’ATP 500 de Doha et les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, en s’offrant notamment Félix Auger‐Aliassime (9e mondial) ce mardi (6−3, 7–6[9]).
Dans la dernière émission de Sans Filet sur Winamax TV, le journaliste Frédéric Verdier a expliqué ne pas déceler de point faible « rédhibitoire » chez le Français de 21 ans.
« Même en revers, il m’a plu. Il est très solide côté revers. Il a même fait quelques accélérations. Il n’est pas tout le temps à tourner autour de son cou droit. On sent que les pièces sont là, elles sont en place. Je ne me dis pas, en voyant Arthur Fil : il est très intéressant, il a un gros potentiel, il est déjà très efficace, mais il y a un truc qui me gêne Aujourd’hui, sans faire de projection, quand je vois tout le tableau d’Arthur Fils, je ne me dis pas : tiens, il a ça qui peut gêner… Le « ça » peut être un manque de puissance, ça peut être un service moyen, un retour faible. Chez Arthur, il n’y a rien, il n’y a aucune case où on se dit, là, il va toujours galérer un peu quand même, et ce sera son point faible, qu’on le veuille ou non. Non, je trouve qu’il est extrêmement complet. Ça, c’est très encourageant. »
💪 « Arthur Fils est complet et je ne lui vois pas de points faibles sur lesquels je me dis qu’il va toujours galérer. C’est très encourageant. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 11, 2026
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Pour tenter d’atteindre sa première finale en Masters 1000, le 32e joueur mondial va désormais défier Alexander Zverev, qu’il a battu deux fois en six duels.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 16:59