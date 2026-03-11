Revenu début février d’une bles­sure au dos qui l’a éloigné du circuit pendant plus de six mois, Arthur Fils n’a pas tardé à retrouver son niveau. Le Français a déjà atteint la finale de l’ATP 500 de Doha et les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, en s’offrant notam­ment Félix Auger‐Aliassime (9e mondial) ce mardi (6−3, 7–6[9]).

Dans la dernière émis­sion de Sans Filet sur Winamax TV, le jour­na­liste Frédéric Verdier a expliqué ne pas déceler de point faible « rédhi­bi­toire » chez le Français de 21 ans.

« Même en revers, il m’a plu. Il est très solide côté revers. Il a même fait quelques accé­lé­ra­tions. Il n’est pas tout le temps à tourner autour de son cou droit. On sent que les pièces sont là, elles sont en place. Je ne me dis pas, en voyant Arthur Fil : il est très inté­res­sant, il a un gros poten­tiel, il est déjà très effi­cace, mais il y a un truc qui me gêne Aujourd’hui, sans faire de projec­tion, quand je vois tout le tableau d’Arthur Fils, je ne me dis pas : tiens, il a ça qui peut gêner… Le « ça » peut être un manque de puis­sance, ça peut être un service moyen, un retour faible. Chez Arthur, il n’y a rien, il n’y a aucune case où on se dit, là, il va toujours galérer un peu quand même, et ce sera son point faible, qu’on le veuille ou non. Non, je trouve qu’il est extrê­me­ment complet. Ça, c’est très encourageant. »

💪 « Arthur Fils est complet et je ne lui vois pas de points faibles sur lesquels je me dis qu’il va toujours galérer. C’est très encou­ra­geant. »



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Pour tenter d’at­teindre sa première finale en Masters 1000, le 32e joueur mondial va désor­mais défier Alexander Zverev, qu’il a battu deux fois en six duels.