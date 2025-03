Battu en 3 sets par Tallon Griekspoor après plus de 3 heures de jeu, Alexander Zverev n’a été que l’ombre de lui même, campé deux mètres derrière la ligne atten­dant des fautes qui ne sont jamais arrivées.

Cette défaite préma­turée rajoute du doute chez Sascha qui réalise une saison indigne de son talent depuis sa finale perdue et ratée à l’Open d’Australie. Interrogé à ce sujet, il s’est montré très réaliste.

❌🇩🇪 Alexander Zverev conti­nues his poor form, loses in his opening match to Griekspoor…



🌎 Sinner’s World No 1 status looks like a long shot right now pic.twitter.com/3W4NeAsHVj