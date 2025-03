Lors d’une inter­view accordée à Marca, l’ex‐12e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, a une nouvelle fois pris la défense de Jannik Sinner.

« J’ai dit depuis le début que je le croyais inno­cent. Il a prouvé qu’il n’était pas respon­sable de ses résul­tats posi­tifs. De ce point de vue, je ne comprends pas pour­quoi il doit rester trois mois sans jouer. Je peux comprendre que l’on dise qu’il est le plus respon­sable de sa carrière, mais il me semble que si un joueur est inno­cent et n’a pas triché pour améliorer ses perfor­mances, il ne devrait pas avoir un seul jour de suspen­sion. Je respecte toutes les opinions, mais c’est la mienne et je pense que plus tôt il reviendra, mieux ce sera. »