Âgé de 40 ans depuis le 20 septembre dernier, Feliciano Lopez est en train de briser tous les records de longé­vité et de régu­la­rité au plus haut niveau. Après avoir franchi le cap symbo­lique des 500 victoires en carrière et battu le record du nombre de parti­ci­pa­tions consé­cu­tives à un tournoi du Grand Chelem, l’Espagnol va dépasser, à l’oc­ca­sion du premier tour à Indian Wells, un certain Roger Federer sur le nombre total d’ap­pa­ri­tions en Masters 100 avec 139.

Interrogé à l’oc­ca­sion du media day, le vétéran s’est dit très heureux d’être encore présent à son âge même s’il doit faire quelques sacri­fices : « Ce sont des petits cadeaux que le tennis me fait. Honnêtement, je ne m’at­ten­dais pas à jouer à Indian Wells à 40 ans. C’est pour­quoi j’es­saie d’en profiter au maximum depuis un certain temps. Je pense que ça vaut la peine de faire des efforts. Je suis rentré de Boston et de la Laver Cup et j’ai pris l’avion pour les États‐Unis, lais­sant ma famille à la maison. Même si cela peut paraître stupide pour certains, il s’agit d’un Masters 1000 et d’une autre oppor­tu­nité de concourir au plus haut niveau. »