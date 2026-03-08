Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annon­çaient, à la surprise géné­rale, la fin de leur colla­bo­ra­tion. Depuis, le numéro 1 mondial a gagné le seul titre du Grand Chelem qui manquait à son palmarès, l’Open d’Australie, avant d’enchaîner avec un titre à Doha et de rester invaincu en 2026.

Dans une longue inter­view accordée à l’émission « El Cafelito », diffusée ce jeudi, Ferrero a balayé de nombreux sujets et notam­ment évoqué le fait que Samuel Lopez soit devenu l’en­traî­neur prin­cipal d’Alcaraz, après avoir été son adjoint l’an dernier.

« J’ai été le premier à encou­rager Samu à accepter d’être l’en­traî­neur de Carlos. C’est une personne en qui j’ai une confiance absolue, je suis très heureux pour lui et cela me rassure de savoir qu’il connaît tout le travail qui a été accompli pendant des années. En même temps, voir une personne en qui j’ai autant confiance entraîner Carlos me fait un peu mal, mais je m’y fais de mieux en mieux », a reconnu Ferrero dans des propos rapportés par Punto de Break.