Qualifié pour les 8ème de finale après son succès face à Fucsovics (), Arthur Fils va affronter le Canadien Felix Auger Aliassime pour une revanche après sa nette défaite à Montpellier () en début de saison. A l’époque, il s’agis­sait du retour à la compé­ti­tion pour le Tricolore. Depuis ce revers, Arthur a fait des vrais progrès, progrès qui se sont concré­tisés avec une finale à Doha face à Alcaraz. Le Tricolore progresse donc après chaque sortie et ce duel face à Félix sera impor­tant pour véri­fier où il en est vraiment.

Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Arthur estime que petit à petit tout se met en place.

« C’est de mieux en mieux, on s’en­traîne bien, on bosse beau­coup et on voit aujourd’hui sur un match comme ça que les résul­tats viennent par eux‐mêmes. Assez content aujourd’hui de la perfor­mance, solide de A à Z et assez concentré. Ce n’est pas loin (de son meilleur niveau), ça commence à bien se libérer, en coup droit, ça commence à taper assez fort et le déca­lage coup droit commence à bien fonc­tionner. Il faut que ça continue. Je pense, et mon équipe sent aussi, que ça va arriver bientôt »