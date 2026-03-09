Qualifié pour les 8ème de finale après son succès face à Fucsovics (), Arthur Fils va affronter le Canadien Felix Auger Aliassime pour une revanche après sa nette défaite à Montpellier () en début de saison. A l’époque, il s’agissait du retour à la compétition pour le Tricolore. Depuis ce revers, Arthur a fait des vrais progrès, progrès qui se sont concrétisés avec une finale à Doha face à Alcaraz. Le Tricolore progresse donc après chaque sortie et ce duel face à Félix sera important pour vérifier où il en est vraiment.
Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Arthur estime que petit à petit tout se met en place.
« C’est de mieux en mieux, on s’entraîne bien, on bosse beaucoup et on voit aujourd’hui sur un match comme ça que les résultats viennent par eux‐mêmes. Assez content aujourd’hui de la performance, solide de A à Z et assez concentré. Ce n’est pas loin (de son meilleur niveau), ça commence à bien se libérer, en coup droit, ça commence à taper assez fort et le décalage coup droit commence à bien fonctionner. Il faut que ça continue. Je pense, et mon équipe sent aussi, que ça va arriver bientôt »
Publié le lundi 9 mars 2026 à 08:52