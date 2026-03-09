Accueil ATP ATP - Indian Wells

Fils part à l’as­saut d’Auger‐Aliassime : « En déca­lage coup droit, je commence à envoyer »

Par
Jean Muller
-
361
Screenshot

Qualifié pour les 8ème de finale après son succès face à Fucsovics (), Arthur Fils va affronter le Canadien Felix Auger Aliassime pour une revanche après sa nette défaite à Montpellier () en début de saison. A l’époque, il s’agis­sait du retour à la compé­ti­tion pour le Tricolore. Depuis ce revers, Arthur a fait des vrais progrès, progrès qui se sont concré­tisés avec une finale à Doha face à Alcaraz. Le Tricolore progresse donc après chaque sortie et ce duel face à Félix sera impor­tant pour véri­fier où il en est vraiment. 

Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Arthur estime que petit à petit tout se met en place.

« C’est de mieux en mieux, on s’en­traîne bien, on bosse beau­coup et on voit aujourd’hui sur un match comme ça que les résul­tats viennent par eux‐mêmes. Assez content aujourd’hui de la perfor­mance, solide de A à Z et assez concentré. Ce n’est pas loin (de son meilleur niveau), ça commence à bien se libérer, en coup droit, ça commence à taper assez fort et le déca­lage coup droit commence à bien fonc­tionner. Il faut que ça continue. Je pense, et mon équipe sent aussi, que ça va arriver bientôt »

Publié le lundi 9 mars 2026 à 08:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.