Vainqueur en deux sets d’Auger‐Aliassime (6−3, 7–6), Arthur Fils a été impressionnant par deux fois. La première, c’est lors d’un premier set maitrisé à la perfection, la deuxième, quand il a été mené 5 points à 0 au tie‐break et qu’il a réussi à se calmer, se remobiliser pour aller chercher la plus belle victoire de sa saison.
Pourtant, avant ce duel, le Tricolore n’était pas le favori notamment après sa défaite face au Canadien lors de sa reprise à Montpellier.
Mais depuis ce « come‐back », on a l’impression que plus le temps passe, plus le Français retrouve ses vraies sensations et ce côté hyper explosif qui fait sa force.
En conférence de presse, il était ravi, prêt à aller défier en quart de finale Alexandre Zverev qui a déroulé face à Tiaofe.
« Je peux jouer pendant pas mal d’heures à ce niveau‐là et à cette intensité. On a vraiment fait un gros travail physique. Aussi un gros travail technique. Mais les deux liés, ça fonctionne plutôt bien. On avait beaucoup de temps, c’est comme si j’avais fait deux pré‐saisons d’affilée. J’ai passé des mois à ne pas toucher la raquette et à ne faire que du physique avec des journées vraiment longues. Je n’avais pas le choix si je voulais revenir au meilleur niveau, même mieux quand je suis parti, je devais faire ça »
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 08:11