Vainqueur en deux sets d’Auger‐Aliassime (6−3, 7–6), Arthur Fils a été impres­sion­nant par deux fois. La première, c’est lors d’un premier set maitrisé à la perfec­tion, la deuxième, quand il a été mené 5 points à 0 au tie‐break et qu’il a réussi à se calmer, se remo­bi­liser pour aller cher­cher la plus belle victoire de sa saison.

Pourtant, avant ce duel, le Tricolore n’était pas le favori notam­ment après sa défaite face au Canadien lors de sa reprise à Montpellier.

Mais depuis ce « come‐back », on a l’im­pres­sion que plus le temps passe, plus le Français retrouve ses vraies sensa­tions et ce côté hyper explosif qui fait sa force.

En confé­rence de presse, il était ravi, prêt à aller défier en quart de finale Alexandre Zverev qui a déroulé face à Tiaofe.

« Je peux jouer pendant pas mal d’heures à ce niveau‐là et à cette inten­sité. On a vrai­ment fait un gros travail physique. Aussi un gros travail tech­nique. Mais les deux liés, ça fonc­tionne plutôt bien. On avait beau­coup de temps, c’est comme si j’avais fait deux pré‐saisons d’af­filée. J’ai passé des mois à ne pas toucher la raquette et à ne faire que du physique avec des jour­nées vrai­ment longues. Je n’avais pas le choix si je voulais revenir au meilleur niveau, même mieux quand je suis parti, je devais faire ça »