On le sait Joao Fonseca a une frappe de balle en coup droit assez extraordinaire. Elle est sèche et ultra puissante surtout quand le Brésilien est dans le bon timing et qu’il engage tout son corps. Cela peut aller très très vite.
C’est ce qui est arrivé cette nuit face à Sinner.
L’Italien qui pensait déjà avoir perdu le point est resté campé au milieu du court. Le souci c’est que Joao a frappé très fort en centre. Au dernier moment, Jannik a essayé tant bien que mal d’éviter la balle et de se protéger. Plus de peur que de mal mais la situation aurait pu être beaucoup plus grave vu l’ogive envoyée par Joao.
Laissez du temps à Joâo Fonseca 🇧🇷 mais je refuse de croire qu’avec le fusil à pompe qu’il a dans le bras il va pas réussir pic.twitter.com/j51yOAIEpc— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) March 11, 2026
A l’issue de ce « point », le Brésilien s’est bien sûr excusé et tout est rentré dans l’ordre, Jannik se contentant de reprendre le jeu sans se plaindre…
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 10:46