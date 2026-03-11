Accueil ATP ATP - Indian Wells

Fonseca a failli envoyer Sinner à l’hôpital

Par
Jean Muller
-
955
Screenshot

On le sait Joao Fonseca a une frappe de balle en coup droit assez extra­or­di­naire. Elle est sèche et ultra puis­sante surtout quand le Brésilien est dans le bon timing et qu’il engage tout son corps. Cela peut aller très très vite. 

C’est ce qui est arrivé cette nuit face à Sinner. 

L’Italien qui pensait déjà avoir perdu le point est resté campé au milieu du court. Le souci c’est que Joao a frappé très fort en centre. Au dernier moment, Jannik a essayé tant bien que mal d’éviter la balle et de se protéger. Plus de peur que de mal mais la situa­tion aurait pu être beau­coup plus grave vu l’ogive envoyée par Joao.

A l’issue de ce « point », le Brésilien s’est bien sûr excusé et tout est rentré dans l’ordre, Jannik se conten­tant de reprendre le jeu sans se plaindre…

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 10:46

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.