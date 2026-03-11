On le sait Joao Fonseca a une frappe de balle en coup droit assez extra­or­di­naire. Elle est sèche et ultra puis­sante surtout quand le Brésilien est dans le bon timing et qu’il engage tout son corps. Cela peut aller très très vite.

C’est ce qui est arrivé cette nuit face à Sinner.

L’Italien qui pensait déjà avoir perdu le point est resté campé au milieu du court. Le souci c’est que Joao a frappé très fort en centre. Au dernier moment, Jannik a essayé tant bien que mal d’éviter la balle et de se protéger. Plus de peur que de mal mais la situa­tion aurait pu être beau­coup plus grave vu l’ogive envoyée par Joao.

Laissez du temps à Joâo Fonseca 🇧🇷 mais je refuse de croire qu’avec le fusil à pompe qu’il a dans le bras il va pas réussir pic.twitter.com/j51yOAIEpc — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) March 11, 2026

A l’issue de ce « point », le Brésilien s’est bien sûr excusé et tout est rentré dans l’ordre, Jannik se conten­tant de reprendre le jeu sans se plaindre…