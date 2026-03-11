On atten­dait ce duel de « cogneurs » avec impa­tience et on a pas eu tort car il a tenu toutes ses promesses notam­ment dans le premier set où le Brésilien aurait du rafler la mise. Menant dans le tie‐break 6 à 3, Joao a complè­te­ment perdu les pédales et Sinner en a profité en enchai­nant 5 points de suite.

Avec courage Joao est resté dans le match malgré cette décep­tion. La deuxième manche, simi­laire à la première, se termi­nait donc aussi au tie‐break mais le scénario était plus clas­sique, Jannik bouclant le set 7 points à 4.

Si cette défaite est un peu cruelle pour le Brésilien, elle valide quand même le fait qu’il semble que Joao possède des armes pour faire douter Jannik, ce qui est une bonne nouvelle tant l’Italien semble souvent au dessus du lot.

« Je pense que mon niveau me permet de croire que je peux jouer contre eux Sinner et Alcaraz et que je peux faire de grands matches. Ce n’est une ques­tion de détails, ces petites choses que vous devez travailler chaque jour, mais elles sont au final très impor­tantes. Quand vous voyez Sinner gérer les points impor­tants… Bien sûr, il a de l’ex­pé­rience et je dois faire la mienne. Mais je pense que le niveau est là. Je peux jouer contre eux. Il y a encore plein de choses à améliorer, mais j’ai senti que j’étais vrai­ment proche. Bien sûr, je voulais gagner, mais je suis satis­fait de la façon dont j’ai joué car j’ai réussi à le mettre sous pres­sion. Encore une fois, le niveau était là. »



