À quelques heures du choc des quarts de finale sur le Masters 1000 d’Indian Wells entre Carlos Alcaraz et Félix Auger‐Aliassime, l’en­traî­neur fran­çais de ce dernier, Frédéric Fontang, a analysé ce duel dans les colonnes de L’Équipe. Et même si son poulain mène pour l’ins­tant 3–0 dans les confron­ta­tions, le coach n’est pas forcé­ment rassuré.

« Il (Alcaraz) a déjà été n°1 mondial, il est déjà vain­queur d’un Grand Chelem… Pourquoi ? Parce qu’il a le physique, la menta­lité qui va avec, les coups. Il est agressif dans son jeu sans se poser trop de ques­tions, il est capable de défendre, il a de la variété dans son jeu, il peut aller vers l’avant, il sait faire les amor­ties. Il a tout, quoi. Il est très oppor­tu­niste dans son jeu. Après chaque frappe, il est prêt à aller vers l’avant, si besoin avec des volées liftées. Sur chaque frappe, on sent qu’il veut avancer. Ça, j’aime bien. On a Nadal qui frappe fort du fond, Djokovic qui est bien en place, et lui qui est à l’affût en perma­nence, prêt à avancer. Il est démons­tratif pour le public. Il est »physique » Il a de la variété, c’est plai­sant à voir jouer. Ça n’est pas mono­corde. Il monte, il fait des glis­sades, il fait des coups gagnants. C’est diffé­rent de Rublev »Boum Boum » sans variété ou de Medvedev avec sa soli­dité. Heureusement pour les autres, il a des bas, il donne encore des points, il a encore du déchet… »