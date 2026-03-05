Alors qu’il devait affronter l’in­vité améri­cain Michael Zheng (145e mondial) au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Arthur Cazaux s’est fina­le­ment retiré.

Absent depuis le premier tournoi de la saison à Brisbane, en raison d’une bles­sure au coude, le Français a repoussé son retour.

« Je suis encore juste physi­que­ment pour pouvoir m’ali­gner dans les meilleures condi­tions. On continue de travailler dur avec l’équipe pour tout faire afin d’être prêt pour Miami », a expliqué le 76e joueur mondial.

Indian Wells update :

OUT : Cazaux

IN : Kopriva (LL, will play against Zheng) — Entry List Updates (@EntryLists) March 5, 2026

Nouveau coup dur pour le huitième de fina­liste de l’Open d’Australie 2024.