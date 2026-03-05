Alors qu’il devait affronter l’invité américain Michael Zheng (145e mondial) au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Arthur Cazaux s’est finalement retiré.
Absent depuis le premier tournoi de la saison à Brisbane, en raison d’une blessure au coude, le Français a repoussé son retour.
« Je suis encore juste physiquement pour pouvoir m’aligner dans les meilleures conditions. On continue de travailler dur avec l’équipe pour tout faire afin d’être prêt pour Miami », a expliqué le 76e joueur mondial.
Indian Wells update :— Entry List Updates (@EntryLists) March 5, 2026
OUT : Cazaux
IN : Kopriva (LL, will play against Zheng)
Nouveau coup dur pour le huitième de finaliste de l’Open d’Australie 2024.
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 09:35