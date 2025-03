« Je ne suis pas satis­fait de son éthique de travail. Je ne pense pas que son objectif ultime soit d’atteindre le sommet du clas­se­ment ou de gagner des tour­nois du Grand Chelem », avait lâché Christos Fiotakis au moment d’an­noncer son départ de l’équipe de Stefanos Tsitsipas, en juin 2024.

Après le titre à Dubaï et avant le Masters 1000 d’Indian Wells, le prépa­ra­teur physique du Grec, Frederic Lefebvre, a été inter­rogé par Eurosport sur les propos de son prédécesseur.

« Je n’ai rien à dire là‐dessus mais c’est clair que quand on a recom­mencé à travailler ensemble en octobre dernier, il était moins bien physi­que­ment qu’il ne l’est main­te­nant, que ce soit en termes de puis­sance, de force ou même de cardio. A Dubaï, on a vu qu’il gagnait la plupart des échanges longs alors que ça n’était plus le cas depuis quelque temps. Il faut dire aussi qu’il a été freiné un moment par une gêne physique sur laquelle je ne souhaite pas non plus m’étendre : mais depuis un peu plus d’un mois, il n’a plus aucune gêne. »