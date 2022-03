Très solide vain­queur d’Andrey Rublev (7–5, 6–4), ce samedi en demi‐finale, alors même qu’il n’était pas favori, Taylor Fritz va donc disputer sa première finale en Masters 1000 face à Rafael Nadal ce dimanche. Et c’est déjà presque une victoire en soi pour l’Américain.

« La saison est très longue et je sais que si je joue à ce niveau, j’aurai plus d’op­por­tu­nités. Je sens que, quoi qu’il arrive en finale, cette semaine va me permettre de faire beau­coup de progrès. La seule chose que je veux, c’est aller sur le terrain et jouer sans stress afin que la situa­tion ne prenne pas le dessus sur moi. Si je gagne, c’est génial, et si je perds, j’aurai acquis une grande expé­rience sur laquelle je pourrai construire les prochaines étapes de ma carrière. Mon tennis s’amé­liore lorsque je ne ressens pas cette obli­ga­tion de gagner, alors j’es­père en profiter demain. »