Tombeur d’Andrey Rublev en demies, Taylor Fritz va retrouver Rafael Nadal dimanche. Il l’a affronté une seule fois et c’était déjà à l’oc­ca­sion d’une finale, à Acapulco en 2020. L’Espagnol s’était imposé 6–3, 6–2, le 20e mondial n’en garde pas forcé­ment un bon souvenir.

« Je me suis senti impuis­sant car rien qu’en m’en­voyant des balles hautes, il me forçait à faire des erreurs. Le pire, c’est que j’avais le senti­ment que si je m’amé­lio­rais beau­coup, il augmen­te­rait auto­ma­ti­que­ment son niveau et conti­nue­rait à imposer son auto­rité. Maintenant que j’ai appris, je sais que je ne dois pas cher­cher à faire des coups gagnants comme un fou contre un joueur comme lui. Sa compé­ti­ti­vité est incroyable, c’est comme si personne ne voulait gagner autant que lui. Je sais qu’il va se battre sur chaque balle », a analysé l’Américain en confé­rence de presse.