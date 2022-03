Le constat semble unanime à Indian Wells. Le soir, les condi­tions deviennent parti­cu­liè­re­ment lentes dans le désert cali­for­nien. Alexander Bublik, frustré après sa défaite contre Grigor Dimitrov, dit avoir eu l’im­pres­sion de jouer sur terre battue. Si Taylor Fritz s’en est lui sorti contre Jaume Munar au tie‐break du troi­sième set, il partage le même avis.

« C’est le tournoi au monde où les condi­tions changent le plus entre le jour et la nuit. Avec le soleil, les condi­tions sont rapides, mais la nuit, l’air devient épais et froid. C’est quasi­ment impos­sible de lâcher des coups gagnants car cela devient l’un des courts les plus lents du circuit. Il y a des moments où ça ne vaut même pas la peine de cher­cher à faire un coup gagnant », a affirmé l’Américain qui affron­tera Alex de Minaur en huitièmes de finale.