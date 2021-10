Taylor Fritz va faire des cauche­mars du revers de Nikoloz Basilashvili. Après sa défaite en deux sets aux portes de la finale à Indian Wells, l’Américain a fait des décla­ra­tions très fortes sur ce coup du géor­gien, qui selon lui, n’a pas d’égal dans le monde.

« En revers, Basilashvili frappe plus fort que n’im­porte qui sur le circuit. La balle arrive si forte, si plate, si profonde, il n’y a rien que l’on puisse faire. Il a frappé beau­coup bons revers longue ligne. Il m’a écrasé avec son revers. Je pense que si je voulais être plus agressif, j’aurais fait beau­coup plus d’er­reurs en essayant de frapper fort sur une balle si lourde. En revers, c’est sûr, personne ne frappe plus fort », a assuré Fritz en confé­rence de presse.

Cameron Norrie est prévenu.