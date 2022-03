Blessé à la cheville (NDLR : Il s’est foulé la cheville lors de sa demi‐finale), l’Américain a joué sous infil­tra­tion alors que son entou­rage lui avait même conseillé de déclarer forfait. Au final, victo­rieux, il pense avoir fait le bon choix.

« Gagner ce tournoi est incroyable, mais le faire contre Rafa, c’est comme la cerise sur le gâteau. C’est fou, quel­qu’un que j’ai vu dominer et gagner tout le monde. J’ai grandi avec lui et Roger, même si je n’ai pas beau­coup regardé le tennis en gran­dis­sant, mais c’était diffi­cile de ne pas connaître ces gars avec toutes les batailles qu’ils ont eues. C’est fou de ne serait‐ce que partager un terrain avec ces cham­pions, et encore moins de battre l’un d’entre eux pour gagner un si gros tournoi. Le faire ici à Indian Wells est la combi­naison la plus folle que je n’ai jamais imaginé »