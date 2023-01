Taylor Fritz s’ex­prime toujours assez libre­ment. Au sujet de l’ab­sence de Novak à Indian Wells ou il a triomphé l’année dernière, l’Américain est très clair.

« Évidemment, du point de vue d’un joueur avec l’ob­jectif de défendre mon titre, cela rend le tirage au sort plus facile si Novak n’est pas là, mais je ne sais pas. J’ai l’im­pres­sion que nous sommes à un certain point où ils devraient proba­ble­ment le laisser entrer dans le pays, mais je ne dicte pas les règles » a expliqué Taylor, un avis que partage la majo­rité des joueurs du tour. De plus avec le scan­dale lié au faux vaccin de Camilla Giorgi, tout les suspi­cions sont main­te­nant envisageables.