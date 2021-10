39e joueur mondial cette semaine, à 23 ans, Taylor Fritz n’est pas pressé. Qualifié pour les huitièmes de finale à Indian Wells après un succès impor­tant face à Matteo Berrettini (6–4, 6–3), l’Américain a déclaré en confé­rence de presse d’après match qu’il n’avait pas encore atteint le pic de sa carrière qui inter­viendra selon lui dans quelques années. Intéressant.

« Oui, je sais que je jouerai proba­ble­ment mon meilleur tennis quand j’aurai entre 26 et 30 ans. Pour l’ins­tant, j’es­saie simple­ment de travailler aussi dur que possible, de me mettre dans la posi­tion idéale pour vivre de grandes semaines, des tour­nois extra­or­di­naires, de jouer mon meilleur tennis et de connaître une véri­table explo­sion sur le circuit. Cela arrive à diffé­rents stades pour chaque joueur, et je sais que je suis loin d’avoir joué le meilleur tennis de ma carrière. Je sais que j’ai une grande marge de progres­sion et je travaille dur pour y parvenir. Je dois conti­nuer à gagner ce genre de matchs, à aller loin dans les grands tour­nois, et puis toutes les pièces se mettront bientôt en place. »