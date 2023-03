Vainqueur du surprise du Masters 1000 d’Indian Wells en 2022, Taylor Fritz aura tout fait pour défendre son titre. Mais fina­le­ment stoppé par un excellent Jannik Sinner jeudi en Californie (6−4, 4–6, 6–4), l’Américain a exprimé sa frus­tra­tion en dénon­çant le système de distri­bu­tion des points.

« Je préfère être éliminé au premier tour, je déteste perdre en quarts ou en demi‐finales,. En effet, lorsque je suis presque au fond, je dépense beau­coup d’énergie, mais si je perds, j’ai l’im­pres­sion de ne pas obtenir la récom­pense en points de clas­se­ment que je mérite. De la manière dont les clas­se­ments fonc­tionnent, c’est mieux de perdre trois semaines d’af­filée au premier tour et de gagner ensuite un tournoi que d’être constant et d’at­teindre toujours les quarts ou les demi‐finales pendant quelques semaines d’af­filée », a râlé celui qui recu­lera de cinq places au minimum lundi, et qui se retrou­vera donc au mieux 10e au clas­se­ment ATP.