Evidemment la « Monf » va avoir quelques coups de mou cette saison surtout quand il revient sur des lieux qui ont beaucoup compté dans sa carrière. Battu par Félix en trois sets, il a donc dit adieu à Indian Wells et forcément cela fait un peu mal.
« C’est un tournoi incroyable pour moi. Je suis un peu triste. D’habitude, je ne suis pas du genre à être triste, mais je suis un peu triste car, comme je l’ai dit, la dernière fois que je suis venu ici, en 2005, j’ai eu la chance de venir pour la première fois avec ma mère. Enfant, j’ai toujours rêvé de jouer dans de grands tournois, devant un public nombreux, dans des stades prestigieux, et celui‐ci a comblé toutes mes attentes depuis le premier jour jusqu’à maintenant. L’infrastructure est tout simplement incroyable. On peut constater son évolution depuis deux décennies, et c’est formidable. J’ai toujours apprécié ce tournoi différemment. Bien sûr, quand j’étais tout petit, avec mes amis, parfois un peu trop au milieu de l’équipe, on y allait. Puis en famille, avec ma fille et mes parents. Vous savez, ça a toujours été un lieu de bonheur pour moi, un lieu où j’ai pu m’épanouir. Je m’y sens toujours en paix. J’étais vraiment ravie d’avoir reçu cette invitation, car c’est le tournoi où j’ai le plus joué, et je pense que ce n’est pas sans raison, car je m’y suis toujours sentie bien »
Publié le samedi 7 mars 2026 à 09:40