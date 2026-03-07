Evidemment la « Monf » va avoir quelques coups de mou cette saison surtout quand il revient sur des lieux qui ont beau­coup compté dans sa carrière. Battu par Félix en trois sets, il a donc dit adieu à Indian Wells et forcé­ment cela fait un peu mal.

😢 Gael Monfils jugó su último partido en Indian Wells.



♥️ ¡Merecida ovación para La Monf !pic.twitter.com/ux2Z3ZzZVS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 7, 2026

« C’est un tournoi incroyable pour moi. Je suis un peu triste. D’habitude, je ne suis pas du genre à être triste, mais je suis un peu triste car, comme je l’ai dit, la dernière fois que je suis venu ici, en 2005, j’ai eu la chance de venir pour la première fois avec ma mère. Enfant, j’ai toujours rêvé de jouer dans de grands tour­nois, devant un public nombreux, dans des stades pres­ti­gieux, et celui‐ci a comblé toutes mes attentes depuis le premier jour jusqu’à main­te­nant. L’infrastructure est tout simple­ment incroyable. On peut constater son évolu­tion depuis deux décen­nies, et c’est formi­dable. J’ai toujours apprécié ce tournoi diffé­rem­ment. Bien sûr, quand j’étais tout petit, avec mes amis, parfois un peu trop au milieu de l’équipe, on y allait. Puis en famille, avec ma fille et mes parents. Vous savez, ça a toujours été un lieu de bonheur pour moi, un lieu où j’ai pu m’épa­nouir. Je m’y sens toujours en paix. J’étais vrai­ment ravie d’avoir reçu cette invi­ta­tion, car c’est le tournoi où j’ai le plus joué, et je pense que ce n’est pas sans raison, car je m’y suis toujours sentie bien »