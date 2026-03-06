Après une entrée en lice réussie face au Canadien, Galarneau, sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Gaël Monfils va devoir sortir le grand jeu pour rallier le troi­sième tour dans le désert californien.

Opposé à l’ac­tuel 9e joueur mondial, Félix Auger‐Aliassime, vain­queur à Montpellier, fina­liste à Rotterdam et demi‐finaliste à Doha, le Français s’at­tend logi­que­ment à un match très compliqué, comme il l’a confié chez nos confrères d’Eurosport.

« Félix, c’est un joueur en forme, Top 10, ça va être un très, très gros morceau. Je l’ai joué quand il était très jeune, moi j’étais à mon ‘prime’, main­te­nant c’est lui qui est à son ‘prime’ et moi l’out­sider. Je vais devoir trouver des ressources insoup­çon­nées si j’ai envie de gagner. Il est en confiance, il joue très bien, un beau tennis qui est très agressif. Je vais travailler tacti­que­ment demain (jeudi) à l’en­traî­ne­ment pour pouvoir essayer de le gêner, de trouver une petite ouverture. »

Un match à suivre aux alen­tours de 23h, heure fran­çaise, ce vendredi soir.