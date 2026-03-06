Après une entrée en lice réussie face au Canadien, Galarneau, sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Gaël Monfils va devoir sortir le grand jeu pour rallier le troisième tour dans le désert californien.
Opposé à l’actuel 9e joueur mondial, Félix Auger‐Aliassime, vainqueur à Montpellier, finaliste à Rotterdam et demi‐finaliste à Doha, le Français s’attend logiquement à un match très compliqué, comme il l’a confié chez nos confrères d’Eurosport.
« Félix, c’est un joueur en forme, Top 10, ça va être un très, très gros morceau. Je l’ai joué quand il était très jeune, moi j’étais à mon ‘prime’, maintenant c’est lui qui est à son ‘prime’ et moi l’outsider. Je vais devoir trouver des ressources insoupçonnées si j’ai envie de gagner. Il est en confiance, il joue très bien, un beau tennis qui est très agressif. Je vais travailler tactiquement demain (jeudi) à l’entraînement pour pouvoir essayer de le gêner, de trouver une petite ouverture. »
Un match à suivre aux alentours de 23h, heure française, ce vendredi soir.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 13:13