Présent dans le désert cali­for­nien pour le dernier Masters 1000 d’Indian Wells de sa carrière, où il sera opposé au Canadien Galarneau cette nuit (pas avant 00h30), Gaël Monfils s’est confié chez nos confrères de L’Équipe avant cette dernière expé­rience sur la côte ouest des USA.

Et le Parisien a tenu à rendre hommage au public améri­cain, qu’il consi­dère même meilleur que le public français.

« J’ai adoré (les USA). L’ambiance est cool, l’or­ga­ni­sa­tion est magni­fique, il fait beau. Tout est réuni pour se sentir bien. Les États‐Unis, c’est parti­cu­lier. Les gens sont incroyables, honnê­te­ment. Ils mettent une ambiance de fou, toujours derrière moi, c’était incroyable. Je me suis toujours senti bien, bien accueilli. Niveau public, ils sont au‐delà de Paris, c’est sûr à 100 %. J’aurais pu finir ma carrière à l’US Open, ça aurait été une belle option. Mais il y a La Défense, pas Bercy, hein. Le premier Bercy, c’était en 1986, l’année de ma nais­sance. Ça aurait été marrant de boucler la boucle là‐bas. Mais je finirai quand même à Paris, j’ai beau­coup de chance de pouvoir finir en France sur un très beau tournoi. »

