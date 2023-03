À bientôt 37 ans (le 18 juin prochain), Richard Gasquet n’a pas fini de nous épater comme avec cet impro­bable passing de revers à deux mains réalisé cette nuit.

Auteur d’un début de saison 2023 plus que correct (7 victoires pour 5 défaites dont un titre décroché à Auckland), le Tricolore s’est qualifié cette nuit pour le deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells après un nouveau duel accroché face au Croate Borna Gojo (121e mondial et issu des qualifications).

Et comme le rappelle Richard, ce dernier a terminé sur le rotules alors qu’il a presque 12 ans de moins que lui. « Mais je n’ai pas été ridi­cule en février. Au niveau physique j’ai fait de gros matches. Il y a une certaine constance. On est à mi‐mars et c’est mon septième tournoi. Là, je ne savais pas trop à quoi m’at­tendre. Mais j’ai bien joué. Jusqu’à 6–4, 2–0 c’était parfait. Le tie‐break m’échappe, mais j’ai su repartir. Et j’ai fini moins fatigué que lui, qui a 25 ans. »