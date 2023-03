L’information n’a presque pas fait de bruit étant donné que tout était joué à l’avance.

Interdit de terri­toire aux États‐Unis à cause de son statut de « non‐vacciné contre le Covid », alors que le pays de l’Oncle Sam rouvrira ses fron­tières aux étran­gers non‐vaccinés à partir du 11 mai prochain, Novak Djokovic, auto­ma­ti­que­ment forfait pour les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, a reçu le soutien du direc­teur de l’ATP, Andrea Gaudenzi, qui regrette l’ab­sence du numéro un mondial malgré les nombreuses tenta­tives en coulisses pour lui obtenir une exemp­tion du gouvernement.

« La déci­sion est malheu­reuse non seule­ment pour lui mais pour nos tour­nois et nos fans, en parti­cu­lier compte tenu de l’as­sou­plis­se­ment des restric­tions de Covid‐19 dans le monde et aux États‐Unis. Il est le numéro 1 mondial, et tout le monde du tennis souhaite qu’il ait une chance de parti­ciper à nos plus grands événements. »