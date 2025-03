Tête de série numéro 29 du Masters 1000 d’Indian Wells et exempt de premier tour, Giovanni Mpetshi Perricard, qui sera opposé à Fabian Marozsan pour son entrée en lice, s’est longue­ment confié chez nos confrères de L’Équipe sur son revers à une main et ce coup en général.

Et lors­qu’on lui a demandé de choisir un modèle, le Français n’a pas hésité long­temps en citant deux esthètes.

« Je vais distin­guer le critère esthé­tique et l’ef­fi­ca­cité. Pour l’ef­fi­ca­cité, je dirais Wawrinka. Tous les jours. Pour l’es­thé­tisme, je prends Richard. Franchement c’est le revers à une main qui m’a marqué au niveau de la beauté du geste. Je n’en ai pas beau­coup parlé avec lui, mais je devrais, je pense. Quand on s’en­traî­nait ensemble au CNE, parfois je faisais exprès de jouer sur son revers et de ne pas me concen­trer sur moi, pour regarder ce qu’il faisait parce que c’est vrai­ment beau. »