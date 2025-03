Grâce à sa victoire en deux sets contre Ben Shelton à Indian Wells (6−4, 7–5), Jack Draper va vivre sa première demie de Masters 1000. Mais à 23 ans, celui qui défiera le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, pour une place en finale, est loin d’être rassasié.

« Je suis fier de moi, parce que je pense que je fais du bon travail. Malheureusement, dans le tennis, on pense toujours au prochain match. Il faut faire et refaire ses preuves à chaque fois. J’ai l’im­pres­sion de ne jamais être satis­fait de quoi que ce soit. Je veux toujours plus de victoires et d’oc­ca­sions de jouer contre des joueurs de haut niveau. Je veux juste conti­nuer à progresser, à m’amé­liorer et à avoir plus de succès. Tout tourne autour de mon prochain match. »